СМИ: Саламатин предложил военным разводить коров и буйволов

Министр обороны Украины Дмитрий Саламатин разработал план реформирования хозяйственной деятельности воинских частей, пишет Зеркало недели.

Согласно плану, который уже направлен на адрес 11-ти министерств и ведомств, воинским частям предложили добавить 78 новых видов хозяйственной деятельности.

В частности: разведение крупного рогатого скота, буйволов и домашней птицы. Наряду с этим выпас свиней, овец и коз, выращивание ягод, орехов и «других фруктов».

Похоже, что аграрная политика в планах Саламатина, на первом месте. Кроме скотоводства, воинские части будут выращивать зерновые и технические культуры, заниматься декоративным садоводством. Более того на армейские части возлагается продажа зерна, переработанного табака и комбикормов, оптовая торговля живыми животными.

Но и это не самые одиозные решения. Саламатин предложил армии вести розничную торговлю алкогольными напитками, продуктами питания и ресторанный бизнес.