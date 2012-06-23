НСЖУ проведет серию семинаров, чтобы подготовить журналистов к выборам

Как сообщили УНИАН в Национальном союзе журналистов Украины, об этом председатель союза Олег Наливайко сказал во время пребывания в Одессе.

Председатель НСЖУ встретился с председателем Одесской облгосадминистрации Эдуардом Матвийчуком. Во время встречи обсуждалась ситуация в информационном пространстве области, сотрудничество местной власти и союза в подготовке к избирательной гонке.

Тема выборов и пути развития НСЖУ были в центре внимания совещания, которое провел О.Наливайко с активом союза и руководителями пресс-служб госструктур области.

Во время посещения О.Наливайко Одесской юридической академии была достигнута договоренность с президентом академии Сергеем Киваловым относительно основных принципов взаимодействия между НСЖУ и академией в подготовке журналистских кадров, изучающих правовую тематику.

Председатель НСЖУ вместе с городским председателем Одессы Алексеем Костусевым и генеральным консулом Российской Федерации в Украине Юрием Антоновым принял участие в митинге по поводу открытия мемориальной доски, посвященной Героям Советского Союза, выпускникам Национального педуниверситета имени К.Д.Ушинского.

Во время посещения Армянского культурного центра О.Наливайко ознакомился с работой редакции журнала, который издает армянская община в Одессе.

Как сказал председатель НСЖУ, в ближайшее время будет проведена серия семинаров и совещаний относительно участия медиа в избирательном процессе: «В Одессе мы прогнозировали, на что власти и журналистам следует обратить внимание, чтобы осенью не возникли проблемы с легитимизацией выборов. Также я почувствовал поддержку нашей совместной с медиа-профсоюзом инициативы по выпуску национальной пресс-карты».