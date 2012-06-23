Регионалы требуют, чтобы Яценюк ответил за "своих хулиганов"

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Черновицкого областного совета, 21 июня зарегистрировано обращение части депутатов на имя председателя облсовета Михаила Гайничеру с просьбой созвать внеочередную сессию, на которой заслушать отчет руководителей правоохранительных органов Черновицкой области (УМВДУ и прокуратуры) относительно расследования резонансных фактов «хулиганских действий, связанных с областной организацией «Фронта Змин».

«Хулиганские действия 3 июня этого года возле офиса облорганизации «Фронта Змин» и 15 июня этого года в с. Черторыя Кицманского района и городе Вашковцы Вижницкого района вызвали значительный общественный резонанс, привели к смерти человека и причинению телесных повреждений. Вокруг этих событий нагнетаются политические страсти, связанные с областной организацией «Фронта Змин», что приводит к искаженному восприятию фактов, формированию атмосферы нестабильности», - говорится в обращении депутатов.

Депутаты Черновицкого областного совета, подписавшие упомянутое обращение, предложили пригласить на пленарное заседание внеочередной сессии Черновицкого областного совета прокурора Черновицкой области Петра Коваля, начальника Управления Министерства внутренних дел Украины в Черновицкой области Николая Харабару и народного депутата Украины Арсения Яценюка как «инициатора обращений к руководителям правоохранительных структур Украины по поводу вышеупомянутых событий».

Обращение к председателю Черновицкого облсовета подписали 38 депутатов областного совета, среди которых представители депутатских фракций Партии Регионов, «Нашей Украины», ВО «Батькивщина» и внефракционные депутаты. Председатель Черновицкого облсовета Михаил Гайничеру имеет три дня для ответа.

В то же время в областной организации «Фронта Змин» об этом обращении, опубликованном сегодня на официальной странице Черновицкого областного совета, ничего не слышали.

В интервью местным СМИ руководитель фракции «Фронта Змин» в облсовете Максим Бурбак отметил: «Мы не против выслушать информацию от милиции и прокуратуры, но об обращении ничего не знаю. К нашим депутатам за подписями никто не обращался».

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Как сообщал УНИАН, 15 июня вечером в помещении бывшего универмага г. Вашковцы Черновицкой области группа из 10 местных и приезжих буковинцев смотрела футбольный матч. Около 21 часа туда вошли 17 человек и на начали хаотическую стрельбу из револьверов, предназначенных для стрельбы патронами калибра 4 мм типа Флобера, а также применили газовый баллончик. В результате были ранены три буковинца, среди которого было двое депутатов местных советов от «Фронта Змин». Один из них – 39-летний частный предприниматель – после госпитализации в городскую больницу скончался. По словам прокурора Буковины П.Коваля, следствием было установлено, что отец одного из активных виновников трагедии, «сам является депутатом одного из районных советов также от партии «Фронт Змин».