Регионалы требуют, чтобы Яценюк ответил за "своих хулиганов"
На Буковине депутаты из фракции Партии регионов требуют чтобы лидер Объединенной оппозиции, председателя партии «Фронт Змин» Арсений Яценюк дал пояснение «хулиганским действиям своих земляков-однопартийцев» в поселке Вашковцы.
Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Черновицкого областного совета, 21 июня зарегистрировано обращение части депутатов на имя председателя облсовета Михаила Гайничеру с просьбой созвать внеочередную сессию, на которой заслушать отчет руководителей правоохранительных органов Черновицкой области (УМВДУ и прокуратуры) относительно расследования резонансных фактов «хулиганских действий, связанных с областной организацией «Фронта Змин».
«Хулиганские действия 3 июня этого года возле офиса облорганизации «Фронта Змин» и 15 июня этого года в с. Черторыя Кицманского района и городе Вашковцы Вижницкого района вызвали значительный общественный резонанс, привели к смерти человека и причинению телесных повреждений. Вокруг этих событий нагнетаются политические страсти, связанные с областной организацией «Фронта Змин», что приводит к искаженному восприятию фактов, формированию атмосферы нестабильности», - говорится в обращении депутатов.
Депутаты Черновицкого областного совета, подписавшие упомянутое обращение, предложили пригласить на пленарное заседание внеочередной сессии Черновицкого областного совета прокурора Черновицкой области Петра Коваля, начальника Управления Министерства внутренних дел Украины в Черновицкой области Николая Харабару и народного депутата Украины Арсения Яценюка как «инициатора обращений к руководителям правоохранительных структур Украины по поводу вышеупомянутых событий».
Обращение к председателю Черновицкого облсовета подписали 38 депутатов областного совета, среди которых представители депутатских фракций Партии Регионов, «Нашей Украины», ВО «Батькивщина» и внефракционные депутаты. Председатель Черновицкого облсовета Михаил Гайничеру имеет три дня для ответа.
В то же время в областной организации «Фронта Змин» об этом обращении, опубликованном сегодня на официальной странице Черновицкого областного совета, ничего не слышали.
В интервью местным СМИ руководитель фракции «Фронта Змин» в облсовете Максим Бурбак отметил: «Мы не против выслушать информацию от милиции и прокуратуры, но об обращении ничего не знаю. К нашим депутатам за подписями никто не обращался».
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Как сообщал УНИАН, 15 июня вечером в помещении бывшего универмага г. Вашковцы Черновицкой области группа из 10 местных и приезжих буковинцев смотрела футбольный матч. Около 21 часа туда вошли 17 человек и на начали хаотическую стрельбу из револьверов, предназначенных для стрельбы патронами калибра 4 мм типа Флобера, а также применили газовый баллончик. В результате были ранены три буковинца, среди которого было двое депутатов местных советов от «Фронта Змин». Один из них – 39-летний частный предприниматель – после госпитализации в городскую больницу скончался. По словам прокурора Буковины П.Коваля, следствием было установлено, что отец одного из активных виновников трагедии, «сам является депутатом одного из районных советов также от партии «Фронт Змин».