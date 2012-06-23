Комитет ВР рассмотрит заявление о слежке СБУ за журналистом "Украинской правды"

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Партии регионов, об этом сказала первый заместитель председателя комитета Елена Бондаренко.

Любой подобной информации, считает она, парламентский Комитет по вопросам свободы слова и информации обязан уделять особое внимание.

«Законом Украины «О комитетах Верховной Рады» нам дано право контролировать действия власти и правоохранительных органов на предмет соблюдения прав человека и прав журналиста, на предмет пресечения попыток давления на СМИ, если таковое установлено», - подчеркнула Е.Бондаренко.

Вместе с тем, по ее словам, необходимо учесть и последнее информационное сообщение от СБУ о законности действий в отношении журналиста «Украинской правды».

«Я прекрасно понимаю, что СБУ будет ограничена тайной следствия, и в рамках комитета мы услышим только то, что будет разрешено законом. Я как депутат, как член комитета имею право внести вопрос в повестку дня очередного заседания. Поэтому уже сейчас обратилась в секретариат комитета с этим предложением», - сказала Е.Бондаренко.

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Как сообщал УНИАН, 22 июня главный редактор «Украинской правды» Елена Притула заявила, что Служба безопасности Украины преследует журналиста ее издания. «По информации, которой располагаем мы, за ним ведется наружное наблюдение, прослушиваются его телефонные разговоры», - отметила она.

По ее мнению, преследование связано с тем, что журналист лично знает троих из четырех человек, которые арестованы СБУ в качестве подозреваемых в организации апрельских взрывов в Днепропетровске, и «пытался выйти на связь с родственниками задержанных с предложением, чтобы те согласились публично обсуждать детали происшедшего».

«Мы усматриваем в действиях сотрудников СБУ давление на журналиста "Украинской правды" и гражданина. Мы считаем, что его преследование организовано с целью не допустить вмешательства независимого СМИ в ход дела "днепропетровских подрывников", в котором на самом деле существует множество неясностей и нелепостей», - подчеркивает Е.Притула.

Е.Притула сообщила, что издание направляет официальные запросы в СБУ, Генеральную прокуратуру, МВД, администрацию Президента и другие уполномоченные органы. «Мы требуем ответить, на каком основании организовано явно противозаконное преследование журналиста "Украинской правды", - отметила она.

В СБУ заявили, что процессуальные действия в отношении журналиста «Украинской правды» осуществлялись законно.