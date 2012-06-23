В Севастополе собрали подписи в поддержку закона о языковой политике
В Севастополе в рамках акции «Мы хотим говорить на родном языке» активисты Партии регионов собрали более 57 тысяч подписей в поддержку законопроекта «Об основах государственной языковой политики».
Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе городской организации Партии регионов.
Как утверждает одна из участниц акции, член Партии регионов Валентина Шипигузова, «люди поддерживают нас, им небезразлична судьба русского языка в городе».
По ее словам, «особенно переживают пожилые люди, которые просто не могут смотреть телепередачи и слушать радио на украинском языке – они его не понимают. Люди не могут даже прочесть аннотацию к лекарствам».
Как сказала В.Шипигузова, активно поддерживают акцию и молодые люди, для которых важно иметь возможность получить образование на родном языке.
Всего в четырех районах города установлено 19 палаток, в которых активисты партии собирают подписи в поддержку законопроекта о языковой политике.
Как сообщал УНИАН, сбор подписей активисты Партии регионов в Севастополе начали 12 июня. Акция продлится до 2 июля.