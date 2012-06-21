Регионалы собираются записать русский язык в Конституцию

13:15, 21 июня 2012
Политика
4756 0

Фракция Партии регионов будет добиваться внесения изменений в Конституцию Украины относительно введения двух государственных языков в государстве.

Колесниченко хочет поставить точку

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге сообщил народный депутат от Партии регионов Вадим Колесниченко.

«Фракция Партии регионов и Партия регионов будут настаивать, чтобы мы, наконец, перешли к легализации существующего в Украине двуязычия, и во время работы Конституционной Ассамблеи мы будем добиваться того, чтобы в состав новой Конституции вошла формулировка о том, что в Украине действуют два государственных языка – русский и украинский», - сказал он.

По словам В.Колесниченко, нужно поставить точку в этом вопросе.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter