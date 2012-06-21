Регионалы собираются записать русский язык в Конституцию
13:15, 21 июня 2012Политика
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Фракция Партии регионов будет добиваться внесения изменений в Конституцию Украины относительно введения двух государственных языков в государстве.
Колесниченко хочет поставить точку
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге сообщил народный депутат от Партии регионов Вадим Колесниченко.
«Фракция Партии регионов и Партия регионов будут настаивать, чтобы мы, наконец, перешли к легализации существующего в Украине двуязычия, и во время работы Конституционной Ассамблеи мы будем добиваться того, чтобы в состав новой Конституции вошла формулировка о том, что в Украине действуют два государственных языка – русский и украинский», - сказал он.
По словам В.Колесниченко, нужно поставить точку в этом вопросе.
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