Регионалы собираются записать русский язык в Конституцию

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге сообщил народный депутат от Партии регионов Вадим Колесниченко.

«Фракция Партии регионов и Партия регионов будут настаивать, чтобы мы, наконец, перешли к легализации существующего в Украине двуязычия, и во время работы Конституционной Ассамблеи мы будем добиваться того, чтобы в состав новой Конституции вошла формулировка о том, что в Украине действуют два государственных языка – русский и украинский», - сказал он.

По словам В.Колесниченко, нужно поставить точку в этом вопросе.