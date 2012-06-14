Евродепутаты просят Меркель приехать к Тимошенко
16:57, 14 июня 2012Политика
4643 0
Евродепутаты увидели в лидере оппозиции сердце Шевченко и силу братьев Кличко
Вернер Шульц обратился к Меркель
Депутаты Европарламента призывают канцлера Германии Ангелу Меркель встретиться с экс-премьер-министром Украины Юлией Тимошенко.
Об этом сообщает персональный сайт Ю.Тимошенко.
В частности, депутаты Европарламента Ребекка Хармс и Вернер Шульц, которые сегодня посетили Ю.Тимошенко в больнице в Харькове, призвали Федерального канцлера Германии тоже приехать в Украину.
"Юлия Тимошенко - очень смелая женщина, с сердцем Андрея Шевченко и силой братьев Кличко", - сказал В.Шульц.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter