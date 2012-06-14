Фюле: друзья Украины разочарованы, когда видят драки в Верховной Раде
14:42, 14 июня 2012Политика
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Комиссар ЕС по вопросам расширения и Европейской политики соседства Штефан Фюле призывает депутатов Верховной Рады к цивилизованному сотрудничеству между собой.
|Штефан Фюле дал совет украинским депутатам
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня в Страсбурге на 19-ом заседании Комитета парламентского сотрудничества Украина-ЕС.
«Я должен сказать вам, что друзья Украины разочарованы, когда видят драки в Верховной Раде или слышат, как депутаты открыто называют друг друга лгунами и преступниками», - сказал комиссар.
По словам Ш.Фюле, общественность в Европейском Союзе также спрашивает, возможны ли в такой атмосфере успешные конституционная, судебная и другие важные реформы, которые требуют консенсуса
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