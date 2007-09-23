Богатырева советует Ющенко, ”как порядочному человеку, уйти в отставку”

Лидер фракции Партии регионов Раиса БОГАТЫРЕВА считает, что критика Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО в адрес Центральной избирательной комиссии подтверждает, что глава государства считает себя выше любого закона.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Партии регионов, об этом она заявила, комментируя реакцию В.ЮЩЕНКО на решение Центризбиркома относительно его участия в избирательной кампании.

Р.БОГАТЫРЕВА отметила, что Партия регионов крайне обеспокоена продолжающимся пренебрежением Президента Украины к основным демократическим принципам и нормам. «Президент выступил с нападками на решение ЦИК, признавшей его виновным во вмешательстве в избирательный процесс. Он продолжает считать себя выше любого закона. Это неприемлемо», - сказала она.

При этом Р.БОГАТЫРЕВА напомнила, что не только ЦИК возражает против избирательного выполнения Президентом норм Закона Украины «О выборах народных депутатов». По ее словам, Комитет избирателей Украины (КИУ) четко сказал, что Президент пересек, по крайней мере, «этические границы», участвуя в кампании от имени «помаранчевых» сил, в нарушение основных демократических принципов.

Р.БОГАТЫРЕВА считает, что Президенту пора прекратить свою партийную ангажированность и продемонстрировать уважение к украинскому народу, его институтам и демократии. Она отметила, что особо беспокоит тактика «кавалерийского наскока», применяемая Президентом к тому, какие законы он намерен выполнять, а какие - игнорировать. «Это высокомерие приводит к недоверию народа и цинизму, отрицательно влияющему на демократические институты и демократию в Украине в целом», - сказала она.

Р.БОГАТЫРЕВА подчеркнула, что реакция Президента на решение ЦИК вполне объяснима. «Вот уже вторую неделю он открыто участвует в предвыборной кампании, работая на определенную политическую силу. Но согласно всем социологическим прогнозам, все его усилия оказались тщетными – рейтинг данного предвыборного блока неуклонно падает. А, следовательно, падает и личный рейтинг его почетного председателя, который, по всем демократическим канонам, после выборов должен, как порядочный человек и ответственный политик, уйти в отставку», - убеждена она.

Как сообщал УНИАН, 21 сентября ЦИК обязала Президента воздерживаться от участия в предвыборной агитации во время избирательного процесса.

В частности, Центризбирком признал действия Президента относительно участия в предвыборной агитации в форме публичных призывов голосовать за НУ-НС такими, которые не отвечают требованиям закона. Кроме того, ЦИК считает, что такие действия Президента являются нарушением избирательного права граждан и их законных интересов и несовместимы со статусом главы государства.

22 сентября В.ЮЩЕНКО посоветовал ЦИК не политизировать свою работу и отметил, что в Конституции нигде не сказано, что глава государства находится вне политического процесса. В.ЮЩЕНКО отметил, что Президент не может находиться вне политического процесса. «Это не их компетенция, давать такие рекомендации или давать такие оценки», - считает он. При этом В.ЮЩЕНКО посоветовал внимательно прочитать Конституцию, отметив, что в ней заложены все императивные нормы. «Если вы найдете императивную норму, где Президент Украины находится вне политического процесса, то я хотел бы с этим подискутировать», - сказал В.ЮЩЕНКО.