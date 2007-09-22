Ющенко не понимает, в чем он нарушил Конституцию

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО советует Центральной избирательной комиссии не политизировать свою работу и отмечает, что в Конституции нигде не сказано, что глава государства находится вне политического процесса.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на пресс-конференции в Хмельницком, комментируя решение ЦИК, которое обязывает главу государства воздерживаться от политической агитации перед внеочередными выборами в Верховную Раду.

В.ЮЩЕНКО отметил, что Президент не может находиться вне политического процесса. «На мои плечи возложена ответственность за законность и соборность. Я пользуясь каждой своей возможностью говорю о демократии. Говорю журналисту, говорю гражданину – давайте не возвращаться к тому, что у нас было», - подчеркнул В.ЮЩЕНКО.

Он порекомендовал государственным институтам, в том числе и ЦИК, не политизировать свою работу. «Это не их компетенция, давать такие рекомендации или давать такие оценки», - сказал Президент. При этом он посоветовал внимательно прочитать Конституцию, отметив, что в Конституции заложены все императивные нормы. «Если вы найдете императивную норму, где Президент Украины находится вне политического процесса, то я хотел бы с этим подискутировать», - сказал Президент.

В.ЮЩЕНКО также отметил, что в Ивано-Франковске он говорил об основных принципах Украины: соборное государство – единая нация, единый украинский государственный язык, закон единый для всех. В.ЮЩЕНКО подчеркнул, что он говорил именно об этих вещах, и он не понимает, в чем он нарушил Конституцию.

Как сообщал УНИАН, 21 сентября ЦИК обязала Президента воздерживаться от участия в предвыборной агитации во время избирательного процесса.

В частности, Центризбирком признал действия Президента относительно участия в предвыборной агитации в форме публичных призывов голосовать за НУ-НС не отвечающими требованиям закона.

Кроме того, ЦИК считает, что такие действия Президента являются нарушением избирательного права граждан и их законных интересов и несовместимы со статусом главы государства.

“За” принятие соответствующего постановления проголосовали 8 членов ЦИК, 7 членов – против.

Член ЦИК Михаил ОХЕНДОВСКИЙ объяснил, что решение Центризбиркома касалось участия В.ЮЩЕНКО в агитационной акции блока "Наша Украина - Народная самооборона" в Ивано-Франковске.