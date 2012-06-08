Томенко: Не хватало еще завести в Лавру медведей с цыганами и запеть Гимн

Заместитель председателя Верховной Рады Украины Николай Томенко считает хамством и пренебрежением к Украине исполнение Кубанским казачьим хором Государственного Гимна Украины как русской народной песни в Киево-Печерской лавре во время приема по случаю Дня России.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом вице-спикер заявил сегодня на брифинге.

Он выразил удивление и отметил, что позиция Министерства иностранных дел по этому вопросу - «такое унижение и такое малороссийство».

Н.Томенко считает ненормальной ситуацию, когда исполнялся Государственный Гимн Украины, а присутствующие на приеме лица «бойко» ели и пили алкогольные напитки.

По мнению Н.Томенко, если бы украинский посол на территории Кремля, например, предложил российскому министру иностранных дел послушать украинскую народную песню из какого-то села, а прозвучал бы российский гимн в полной или частичной версии, то он бы оттуда «не вышел живым».

Н.Томенко также выразил удивление, что Киево-Печерскую лавру превратили в место для приема российских гостей.

Он добавил, что в той ситуации еще не хватало только «разве что медведей завести в Лавру с балалайками и цыганами, и при этом запеть Украинский гимн».

Как сообщал УНИАН, сегодня в парламенте во время Часа вопросов к правительству представитель фракции «БЮТ-Батьківщина» Сергей Соболев попросил министра иностранных дел Украины Константина Грищенко прокомментировать тот факт, что во время приема по случаю Дня России в Киево-Печерской лавре после объявления «русской народной песни в исполнении Кубанского казачьего хорапрозвучал Государственный Гимн Украины.

К Грищенко заявил: «Во время вчерашнего приема по случаю Дня Российской Федерации звучал текст нашего Национального гимна дважды. Первый раз это было исполнение Гимна Украины и Российской Федерации полностью в соответствии с музыкой и объявлен он был, как национальный Гимн Украины. Второй раз – это уже была интерпретация, которая, как мне объяснили, является песней, существовавшей до того, как она стала национальным Гимном нашего государства».