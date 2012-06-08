В Верховной Раде ссорятся из-за Гимна, водки и Кубанского хора

Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр заявил сегодня в парламенте во время Часа вопросов к правительству, комментируя на просьбу представителя фракции «БЮТ-Батьківщина» Сергея Соболева тот факт, что во время приема после объявления «русской народной песни» в исполнении Кубанского казачьего хора прозвучал Гимн Украины.

«Во время вчерашнего приема по случаю Дня Российской Федерации звучал текст нашего национального гимна дважды. Первый раз это было исполнение Гимна Украины и Российской Федерации полностью в соответствии с музыкой и объявлен он был, как национальный Гимн Украины. Второй раз – это уже была интерпретация, которая, как мне объяснили, является песней, которая существовала до того, как она стала национальным Гимном нашего государства», - сказал министр.

К.Грищенко отметил, что почувствовал желание певцов кубанского хора подать эту песню, как «наше общее достояние».

Этот ответ К.Грищенко вызвал возмущение у народных депутатов. Представители оппозиции начали выкрикивать, что во время так называемой интерпретации все сидели и пили водку.

В свою очередь, председатель Верховной Рады Украины Владимир Литвин призвал депутатов не создавать проблему на пустом месте. «Я вас информирую, что когда объявляли народную песню, то сначала исполнили «Розпрягайте хлопці коней», а затем сказали, что кубанский хор также исполнил другую песню и хранит родительские корни», - сказал он.

В.Литвин также заверил, что Государственный Гимн Украины был исполнен согласно всем правилам и нормам.