Милиция перекрыла подступы к ВР - оппозиция боится за свои головы

Милиция заблокировала подходы к Верховной Раде, установив кордоны по периметру улиц Институтской, Грушевского, Шелковичной и Садовой, чтобы не дать оппозиции провести митинг против принятия законопроекта об основах государственной языковой политики, заявляет депутат Киевсовета Александр Бригинец («БЮТ-Батькивщина»), который находится на месте событий.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе А.Бригинца, по его словам, «при попытках представителей оппозиции пройти внутрь окруженной территории милиция оказывает физическое сопротивление. В то же время правоохранители пропускают представителей Партии регионов, которые, вероятно, используют знаки узнавания или кодовые слова».

Кроме того, сообщил А.Бригинец, под Киевом также заблокированы автобусы с людьми, которые ехали на митинг по защите украинского языка.

По словам депутата, «внутри огражденного кольца находятся несколько тысяч провластных манифестантов. Возле Верховной Рады развернута сцена, которая, очевидно, была установлена Партией регионов еще ночью, несмотря на то, что оппозиция должна была провести там митинг, о чем подала соответствующую заявку. В связи с этим оппозиционеры вынуждены изменить место сбора, который теперь находится возле Кабмина».

«Действует двойная мораль: власть свозит с Украины людей и не дает проявить себя оппозиции. Представители провластных манифестантов нагло заявляли о том, что у них есть все необходимое, чтобы «скрутить нам головы». Поэтому провокаций не избежать. Напоминаю киевлянам, что единственный способ спасти государственный суверенитет Украины и украинский язык - это бросить дела и приходить к Кабмину», - призвал А.Бригинец.

4 июня общественное объединение «Своя правда», в которое входят А.Бригинец, народный депутат Олесь Доний и многие другие общественные деятели, приняло обращение к гражданам: «В связи с опасностью принятия антиконституционного преступного закона Колесниченко-Кивалова общественное объединение «Своя правда» предлагает начать бессрочную кампанию по превращению мажорной «фан-зоны» на Крещатике в свободную фан-зону украинского языка. Просим всех участников акции в защиту украинского языка (05.06.2012 под ВР Украины) поддержать эту инициативу и захватить с собой палатки, спальники и коврики».

«Власть думает, что она заблокировала Верховную Раду и Киев, в действительности она заблокировала всю Украину, превратив ее в нецивилизованный анклав», - отметил А.Бригинец.