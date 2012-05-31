Эксперт объяснил, почему никто не спешит в будущую Верховную Раду

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время пресс-конференции в Черниговском пресс-клубе реформ сообщил основатель медиа-агентства "Seemus-media" Леонид Щукин.

"Такая ситуация сложилась не только в Черниговской области, но и в целом в Украине", - подчеркнул он.

По мнению Л.Щукина, такая инертность избирательного процесса связана с неясным положением парламента следующего созыва. Ведь, отметил он, экспертные круги прогнозируют, что новая Верховная Рада будет работать возможно больше года. За это время будут внесены изменения в Конституцию Украины – или даже больше – будет принята новая Конституция. После этого Верховная Рада будет распущена. "По этой причине политики и не спешат вкладывать миллионы и становиться народными депутатами", - заявил Л.Щукин.

Также эксперт презентовал результаты опроса, проведенного среди черниговских политологов и общественных деятелей. Согласно опросу, все шансы пройти в Верховную Раду нового созыва по мажоритарным округам региона имеют Черниговский городской голова Александр Соколов, народный депутат Иван Куровский, экс-министр транспорта Николай Рудьковский и предприниматель Владислав Атрошенко.

Кроме того, во время пресс-конференции политтехнологи назвали непонятной пассивность партии «УДАР». По их убеждению, при нынешних высоких рейтингах партия имеет все шансы пройти в парламент, однако низкая активность партийной организации «УДАРа» в Черниговской области значительно уменьшает эти шансы.