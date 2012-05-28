Украинская диаспора России рассорилась из-за «недразнения власти»

Между тем, сторонники Конгресса призывают «не дразнить» российскую власть.

Украинский конгресс в России не будет действовать в интересах украинского общества, а для его создания на заседании руководителей и членов региональных диаспорных организаций не хватало голосов, убежден Тарас Дудко. Об этом он заявил в комментарии Радио Свобода.

«На наш съезд ворвались люди, которых мы не приглашали и которые призывали других делегатов на съезд не приезжать. Это - Семененко, Ершов, Скопенко ... - рассказал он. - Обманули общину, выбрали нового председателя и новое правление, в которое ввели тех деструктивных людей, которые ничего не сделали для того, чтобы провести этот учредительный съезд».

Тарас Дудко заявил о намерении создать альтернативную диаспорную организацию.

Валерий Семененко, который вошел в правление Конгресса, называет обвинения абсурдными. Ликвидацию Объединения украинцев России Семененко считает сигналом к ​​тому, что общество должно занять более умеренную позицию и более «не дразнить российскую власть».

«Министр иностранных дел Лавров четко сказал: мы закрыли украинские организации по политическим причинам, - отметил Семененко. - Учитывая этот опыт, нам придется учесть и то, что мы живем в такой стране, где мы не можем вслух говорить все».

Между тем, украинские депутаты от власти приветствовали создание новой организации, выразив надежду, что она будет действовать и не иметь проблем с российскими законами, а премьер Николай Азаров во время визита в Москву объявил о готовности финансировать Конгресс из государственного бюджета.