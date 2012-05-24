Кожемякин догадывается, какие две статьи в законе о выборах «мозолят» ПР

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на брифинге.

«Что касается инициативы ЦИК, наша политическая сила, как и вся оппозиция, считает, что любые изменения, которые будут вноситься в Верховной Раде, - это провокация со стороны власти и это попытка изменить закон под себя», - подчеркнул А.Кожемякин.

По его словам, если нужны технические изменения к избирательному закону, то «пусть ЦИК решает их своими постановлениями, она имеет такую возможность, если мы гарантируем и пообещаем, что мы не будем обращаться в суд, чтобы их отменить».

А.Кожемякин отметил, что фракция Партии регионов заинтересована во внесении изменений в закон о выборах. «Партии регионов нужно изменить две вещи, и мы об этом информированы – 115 статью, которая им очень мешает, потому что там сохраняется 5 лет документация и предусмотрена уголовная ответственность от 3 до 8 лет, если кто-то попробует что-то сфальсифицировать», - объяснил он.

Вторая позиция, которая, по его словам, «мозолит» Партию регионов, – это то, чтобы «завести в ВР полутушек, или сделанных тушек, то есть якобы оппозиционные партии».

А.Кожемякин отметил, что «просто так у них это не выйдет».

Как сообщал УНИАН, 8 мая Центральная избирательная комиссия одобрила предложения к Закону «О выборах народных депутатов Украины».

По словам докладчика по этому вопросу, заместителя председателя комиссии Андрея Магеры, «изменения никоим образом не касаются никаких политических моментов закона».

14 мая председатель Верховной Рады Владимир Литвин сказал, что считает необходимым внести «технические изменения» в закон о выборах.

В свою очередь заместитель председателя Верховной Рады, один из лидеров партии «Батьківщина» Николай Томенко заявил, что оппозиция считает недопустимым внесение каких-либо изменений в закон о выборах народных депутатов.

Он подчеркнул, что ЦИК все технические правки к закону о выборах народных депутатов может изложить в виде своих разъяснений и для этого не нужно голосование Верховной Рады.