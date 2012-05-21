Украина расширит свое представительство в Афганистане

Об этом заявил Президент Украины Виктор Янукович в своем выступлении во время встречи глав государств и правительств стран - участниц Международных сил содействия безопасности в Афганистане, сообщает пресс-служба Президента.

Кроме того, по словам В.Януковича, Украина готова продолжить сотрудничество в использовании стратегической транспортной авиации в соответствии с Меморандумом между Правительством Украины и командованием НАТО в контексте завершения военной операции в Афганистане.

«Также подтверждаю нашу готовность присоединиться к датской инициативе «Коалиция преданных контрибуторов» и делать свой посильный вклад в это важное дело», - сказал он.

Недавно, отметил В.Янукович, Украина присоединилась к Проекту подготовки специалистов из Афганистана и стран Центральной Азии, которые специализируются на борьбе с нелегальным оборотом наркотиков. «Считаем этот проект важным и перспективным и планируем в дальнейшем расширять свое участие в нем», - сказал Президент.

Как сообщал УНИАН, на сегодняшний день в составе Международных сил содействия безопасности в Афганистане (ISAF) принимают участие 22 украинских военнослужащих, среди которых есть специалисты по разминированию, военные медики, советники армейской авиации и штабные офицеры.

19 апреля министр иностранных дел Украины Константин Грищенко заявил, что Украина планирует увеличить свой персонал в Афганистане на одного военнослужащего - специалиста-кинолога, который специализируется на разминировании взрывных устройств.