Адвокат: к Иващенко больше недели не пускают врачей

21:16, 17 мая 2012
Политика
927 0

Руководство Киевского СИЗО уже более недели отказывается допустить к бывшему врио министра обороны Украины Валерию Иващенко врачей-невропатологов.

Валерий Иващенко лежит на скамье подсудимых во время оглашения приговора. Киев, 12 апреля

Об этом УНИАН сообщил адвокат В.Иващенко Борис Нечипоренко, сославшись на информацию, которую получил сегодня от своего подзащитного во время посещения в следственном изоляторе.

«Уже более недели назад Валерий Иващенко, в соответствии с недавно изданным Минюстом и Минздравом приказом обратился к руководству СИЗО относительно допуска для проведения медицинского обследования выбранных им врачей-невропатологов, которые раньше уже обследовали его, но пока еще никакой реакции на это не получил», - сказал адвокат, отметив, что вместо этого В.Иващенко руководство и медчасть СИЗО навязывают для обследования комиссию из Министерства здравоохранения в составе двух человек.

«Главной задачей этой комиссии, - отметил адвокат, - как уже пришлось неоднократно убедиться, является задача засвидетельствовать, что мой подзащитный не нуждается в стационарном лечении за пределами СИЗО».

В то же время Б.Нечипоренко со ссылкой на родственников В.Иващенко отметил, что его подзащитный на протяжении последних дней безрезультатно обращался с ходатайством относительно привлечения к его обследованию и предоставлению рекомендаций по лечению заболевания позвоночника российского врача, специализирующегося на лечении болезней позвоночника, – профессора Сергея Бубновского, который в свое время дал родным В.Иващенко предварительное согласие на свое участие в его обследовании и лечении.

«До настоящего времени, как сообщила жена В.Иващенко Валентина Иващенко со ссылкой на информацию своего мужа, со стороны представителей пенитенциарной службы какого-либо сообщения на согласие не получено», - отметил адвокат.

Вместе с тем Б.Нечипоренко отметил, что в последние дни его подзащитный неоднократно жаловался медикам СИЗО на боли в спине и просил в связи с этим принять соответствующие меры, но введение ему обезболивающих работниками медперсонала СИЗО результатов не дали, более того, как отметил адвокат, 15 мая В.Иващенко едва не с применением силы доставили в спецкомнату для ознакомления с протоколами суда, которые принес один из секретарей суда.

При этом, по словам адвоката, В.Иващенко сообщил конвою, что не может в связи с сильными болями самостоятельно покинуть камеру. «Но ему сделали обезболивающее, вывели насильственно и заставили при этом написать объяснение, почему он не вышел из камеры», - отметил Б.Нечипоренко.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter