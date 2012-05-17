Адвокат: к Иващенко больше недели не пускают врачей

Об этом УНИАН сообщил адвокат В.Иващенко Борис Нечипоренко, сославшись на информацию, которую получил сегодня от своего подзащитного во время посещения в следственном изоляторе.

«Уже более недели назад Валерий Иващенко, в соответствии с недавно изданным Минюстом и Минздравом приказом обратился к руководству СИЗО относительно допуска для проведения медицинского обследования выбранных им врачей-невропатологов, которые раньше уже обследовали его, но пока еще никакой реакции на это не получил», - сказал адвокат, отметив, что вместо этого В.Иващенко руководство и медчасть СИЗО навязывают для обследования комиссию из Министерства здравоохранения в составе двух человек.

«Главной задачей этой комиссии, - отметил адвокат, - как уже пришлось неоднократно убедиться, является задача засвидетельствовать, что мой подзащитный не нуждается в стационарном лечении за пределами СИЗО».

В то же время Б.Нечипоренко со ссылкой на родственников В.Иващенко отметил, что его подзащитный на протяжении последних дней безрезультатно обращался с ходатайством относительно привлечения к его обследованию и предоставлению рекомендаций по лечению заболевания позвоночника российского врача, специализирующегося на лечении болезней позвоночника, – профессора Сергея Бубновского, который в свое время дал родным В.Иващенко предварительное согласие на свое участие в его обследовании и лечении.

«До настоящего времени, как сообщила жена В.Иващенко Валентина Иващенко со ссылкой на информацию своего мужа, со стороны представителей пенитенциарной службы какого-либо сообщения на согласие не получено», - отметил адвокат.

Вместе с тем Б.Нечипоренко отметил, что в последние дни его подзащитный неоднократно жаловался медикам СИЗО на боли в спине и просил в связи с этим принять соответствующие меры, но введение ему обезболивающих работниками медперсонала СИЗО результатов не дали, более того, как отметил адвокат, 15 мая В.Иващенко едва не с применением силы доставили в спецкомнату для ознакомления с протоколами суда, которые принес один из секретарей суда.

При этом, по словам адвоката, В.Иващенко сообщил конвою, что не может в связи с сильными болями самостоятельно покинуть камеру. «Но ему сделали обезболивающее, вывели насильственно и заставили при этом написать объяснение, почему он не вышел из камеры», - отметил Б.Нечипоренко.