В ночь на субботу перекроют движение на Крещатике

Так, по информации Киевской городской государственной администрации, с 22.00 пятницы, 18 мая, до 7 часа утра субботы, 19 мая, будет перекрыто движение автотранспорта на Крещатике от ул. Богдана Хмельницкого до улицы Институтской. С 7 часа утра 19 мая до 7 утра 20 мая будет закрыто движение транспортных средств по улице Крещатик на отрезке от Бессарабской площади до ул. Институтской.

Заезд и выезд на ул. Крещатик будет разрешен только тем транспортным средствам, которые обеспечивают перевозку к месту празднования оборудования, торговых лотков, продовольственных товаров и художественных коллективов, в случае наличия соответствующих пропусков.

Также КП «Киивпасстранс», КП «Киевский метрополитен» и Коммунальной службой перевозок будут предусмотрены резервные единицы общественного транспорта, который дополнительно выпустят на маршруты в случае увеличения количества пассажиров, которые будут посещать мероприятия в рамках Дня Европы.