Лутковская: Лечение осужденных за рубежом - нарушение Конституции

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.Лутковская сообщила журналистам на пресс-конференции.

По ее словам, граждане, находящиеся под стражей, находятся под полным контролем со стороны государства. Соответственно, заметила она, государство в случае принятия предложенных изменений к украинскому законодательству вынуждено будет добровольно передать такого человека для отбывания наказания в другое государство и при этом еще и для лечения там. «Здесь возникает проблема с Конституцией», - сказала В.Лутковская, поскольку, по ее словам, гражданин Украины не может быть выдан другому государству. «Это прямая норма», - добавила она. Омбудсман еще раз подчеркнула, что осужденный гражданин находится под контролем государства, государство несет за него полную ответственность, в том числе и за состояние его здоровья.

Как сообщал УНИАН, депутат Тарас Черновил предложил ВР внести изменения в законодательство, которыми предоставить возможность лечения осужденных граждан за рубежом.