Объединенная оппозиция выдвинула единого кандидата

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ВО "Батькивщина", им стал Григорий Скидан, который работал руководителем Щорской районной администрации и уже почти 12 лет возглавляет районную организацию "Батькивщины".

Единого кандидата во время пресс-конференции представили председатель Черниговской областной организации ВО "Батькивщина" Александр Кодола, Черниговской областной организации "Фронт Змін" Александр Нерета, заместитель председателя Черниговской областной организации "Свобода" Андрей Кужель и заместитель председателя Черниговской областной организации "Народная самооборона" Александр Бондарев.

По словам участников пресс-конференции, они долго определялись и обсуждали единую кандидатуру. Все участники Комитета сопротивления диктатуре имели свои предложения, однако смогли достичь компромисс. "Для нас кандидатура Григория Скидана, в первую очередь, проверена многими годами", - сказал А.Кодола.

Г.Скидан возглавлял Щорскую РГА с марта 2005 года до июля 2008 года. Своими достижениями он считает возобновление работы Щорского хлебокомбината, проведение капитального ремонта в центральной районной больнице с закупкой нового оборудования, капитального ремонта районного стадиона "Колос", который находился в аварийном состоянии.

Как сообщает газета "Вестник Ч", на кресло городского головы Щорса претендуют 7 кандидатов. Кандидатом от власти был Александр Выставнога, который фактически руководил городом, работая в должности заместителя мэра. Но выборы откладывались более года, и А.Выставнога до них не дожил – умер в результате инсульта. Сейчас кандидатом от власти называют Владимира Карпенко – заместителя председателя РГА по гуманитарным вопросам. Он член Партии регионов и выдвигается от этой партии.