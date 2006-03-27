Соцпария пока никому ничего не обещала

Окончательное решение о вхождении в коалицию Политсовет Социалистической партии Украины примет во вторник, 28 марта.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции в "Украинском доме" заявил член Политсовета СПУ Михаил РУДЬКОВСКИЙ.

"Во вторник в 11 часов мы проводим заседание Политсовета, который будет принимать решение о вхождении или не вхождении в коалицию, на каких именно принципах", - сказал он.

М.РУДЬКОВСКИЙ отметил, что главным условием вхождения СПУ в будущую коалицию станут идеологические и программные положения партии, в частности программные положения о бесплатной медицине, бесплатном образовании и нейтральном статусе Украины.

"Это главные наши партийные идеологические принципы, и если они не будут учтены, при формировании коалиции мы не сможем входить в такую коалицию", - сказал М.РУДЬКОВСКИЙ.

Он не ответил на вопрос о том, на какую должность будет претендовать лидер партии Александр МОРОЗ, отметив при этом, что его позиция "будет такой, которая будет давать возможность влиять на политические вопросы в Украине".

Между тем, М.РУДЬКОВСКИЙ сообщил, что СПУ примет участие в сегодняшнем подписании коалиционного меморандума. "Меморандум будет подписан, но однозначно там должно стоять условие, что Политсовет должен его утвердить", - отметил он.