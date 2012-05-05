Во Львове говорят, что надо не "победу" отмечать, а молиться

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Львовского городского совета, в рамках акции упорядочат захоронения, состоится межрелигиозная молитва на Яновском кладбище, презентация фильма о событиях Второй мировой войны «Три истории Галичины».

Как отмечают организаторы, акция проводится с целью почтить «горестную историю военного лихолетья, чтобы перенести главный акцент события с «победы» на «память», и снять напряженность, искусственно нагнетаемую в эти дни в обществе».

«Хотим молитвой за их память почтить жертв, благословить будущее и просить Божьей милости о защите и сохранении от ужасов войны», - отмечают организаторы.

Кроме того, исполком Львовского городского совета в Киеве, в информационном агентстве УНИАН, организует заседание круглого стола на тему: «Модели примирения и способы отношения к прошлому» с участием ведущих украинских специалистов по тематике Второй мировой войны.