УЕФА может перенести Евро 2012 из-за ситуации в Украине

Как передает корреспондент УНИАН в Польше, об этом заявил представитель УЕФA Мартин Каллен немецкой газете Sueddeutsche Zeitung, комментируя взрывы в Днепропетровске в конце прошлой недели и дело заключенной экс-главы украинского правительства Юлии Тимошенко.

«Мы наблюдаем за этим ежедневно. Платини подходит к этому в действительности серьезно. Если ситуация станет опасной, то чемпионата не будет», - цитирует Каллен TVN24.

Он отметил, что европейская федерация не ожидает переноса Евро 2012, но не исключает такой возможности.

В то же время М.Каллен исключил возможность проведения матчей Евро 2012 вместо Украины в Германии, назвав перенесение чемпионата единственным выходом на случай, если они по каким-то причинам не смогут состояться в четырех украинских городах.

«Такой процесс не может быть реализованным так быстро», - сказал представитель УЕФA.

Как сообщал УНИАН, за последние несколько дней политики ряда европейских государств, в частности, Германии и Италии призвали Евросоюз бойкотировать матчи Евро 2012, которые пройдут в начале лета в Украине из-за дела Ю.Тимошенко, которое они считают «политически мотивированным». Ситуацию в Украине осложнили взрывы в третьем крупнейшем городе страны - Днепропетровске - в прошлую пятницу, в результате которых пострадали почти три десятка людей.

Справка УНИАН. Украина, выигравшая право организовывать Евро 2012 впервые в истории в 2007 году и потратила на подготовку к нему свыше 4 миллиардов долларов надеялась на активную популяризацию страны и культурное сближение с Евросоюзом. Матчи футбольного чемпионата должны состояться в украинских Киеве, Львове, Донецке и Харькове и польских Варшаве, Вроцлаве, Гданске и Познани с 8 июня по 1 июля.