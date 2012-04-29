В «Батькивщине» заявляют, что Тимошенко стало хуже

Об этом отмечается в заявлении партии, текст которого передан УНИАН.

«Напоминаем, что сам факт судебного решения о переносе очередного заказного судебного процесса над Юлией Тимошенко на три недели значит, что режим под давлением очевидных фактов должен был признать, что Юлия Тимошенко тяжело больна, больше полгода не получала медицинской помощи и нуждается в немедленном лечении. Между тем, режим Банковой упрямо продолжает не выполнять рекомендации немецких врачей и игнорирует выполнение решения Европейского суда по правам человека относительно лечения Юлии Тимошенко», - говорится в заявлении.

Однопартийцы Ю.Тимошенко требуют от властей выполнить предписание Европейского суда по правам человека, согласно с которым осужденная должна была немедленно получить квалифицированную многопрофильную медицинскую помощь от независимых врачей в специализированном стационаре вне колонии.

«Благодарим лидеров международных и правозащитных организаций за жесткую оценку действиям режима, который поддает пыткам лидера оппозиции, не выполняет ни решения Европейского суда, ни своих собственных обещаний относительно лечения Юлии Тимошенко», - подчеркнули авторы заявления.