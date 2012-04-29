Евродепутат: Польша не должна позволить бойкотировать Евро-2012 в Украине

Польские власти должны отреагировать на заявления некоторых европейских политиков, которые призывают к бойкоту матчей финала Евро-2012 в Украине из-за нарушения украинской властью демократических стандартов в стране, в частности, дела экс-главы правительства Юлии Тимошенко.

Как передает корреспондент УНИАН в Польше, такое мнение высказал председатель делегации Европейского парламента по вопросам сотрудничества с Украиной Павел Коваль в эфире программы Fakty ро Faktach в субботу вечером.

Он сказал, что Украину стоит критиковать за нарушение демократических ценностей, отметив, что нарушения имеют также место, например, в России и Китае, что не мешает Германии и Франции организовывать с ними совместные мероприятия.

"Нет никаких причин, чтобы наши союзники в Брюсселе, Берлине и Париже или где-то в другом месте без нашей реакции призвали к бойкоту крупного мероприятия, соорганизатором которого мы являемся", - сказал П.Коваль.

"Это самое крупное совместное мероприятие между Польшей и Украиной в истории, и давайте не дадим кому-то слишком легко это отнять", - отметил он.

П.Коваль обратил внимание на анекдотичность некоторых заявлений европейских политиков о бойкоте Евро-2012 в Украине, упомянув еврокомиссара по вопросам юстиции, фундаментальных прав и гражданства Вивиан Рединг, которая сказала, что не приедет на матч открытия чемпионата, который состоится в Варшаве.

Евродепутат, который представляет в Европарламенте Польшу и возглавляет оппозиционную партию PJN, высказал мнение, что в Европе возникла "мода на битье Украины", и призвал польские власти противостоять этому.

"В Гааге или другой столице - с полным уважением к нашим партнерам - можно себе заблокировать отношения с Украиной и не впустить ни одного украинца, но мы говорим о наших соседях, и мы не должны позволить втянуть себя в эту отару овец", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, некоторые европейские политики, в частности, из Германии и Италии призывают Евросоюз бойкотировать матчи Евро-2012 в Украине из-за нарушения властями демократических ценностей, свидетельством чего они называют дело осужденной в прошлом году к 7 годам лишения свободы Ю.Тимошенко.