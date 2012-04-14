Левочкин в прошлом году положил на счета 126 миллионов

Глава Администрации Президента Украины Сергей Левочкин в прошлом году получил 7419,5 тыс. грн совокупного дохода и положил на счета в банки и финансовые учреждения 126 721 096 грн, таким образом увеличив сумму вкладов до 127 млн 587 тыс. 721 грн.

Соответствующие данные приведены в его налоговой декларации за 2011 год, обнародованной на сайте главы государства.

В частности, С.Левочкин получил 313997 грн зарплаты, 7 млн 419 тыс. грн составили дивиденды и проценты, еще 2,5 тыс. грн - страховые выплаты.

Согласно данным, указанным в декларации, С.Левочкин имеет в своем распоряжении земельный участок площадью 1300 кв. м и квартиру площадью 205,5 кв. м.

Кроме того, глава АП владеет двумя легковыми автомобилями 2010 года выпуска: Mercedes Benz S500 5461 и Mercedes Benz S600 5513, который приобрел в прошлом году за 1 млн 25 тыс. грн.

Кроме этих транспортных средств С.Левочкин в 2011 году купил за 190 тыс. грн мотоцикл Harley Davidson.

Стоимость ценных бумаг, которыми владеет С.Левочкин и преимущественное количество которых размещено за рубежом, составляет 79923 грн.