Ефремов после бессонной ночи поздравил журналистов с Рождеством

Как передает корреспондент УНИАН, перед началом брифинга А.Ефремов отметил, что, очевидно, сегодня видится в последний раз с парламентскими журналистами перед праздниками.

«Перед тем, как общаться с вами, учитывая, что на этой неделе это наша последняя встреча, я хотел бы поздравить вас с наступающим праздником Рождества Христова», - сказал он.

А.Ефремов пожелал журналистам здоровья, благополучие в семьях и самого «всего доброго, что может пожелать нормальный человек другому нормальному человеку».