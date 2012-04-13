Ефремов после бессонной ночи поздравил журналистов с Рождеством
13:11, 13 апреля 2012Политика
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Лидер фракции ПР Александр Ефремов после бессонной ночи в связи с принятием Уголовного процессуального кодекса ошибся и вместо Пасхи поздравил журналистов с Рождеством Христовым.
Александр Ефремов не выспался
Как передает корреспондент УНИАН, перед началом брифинга А.Ефремов отметил, что, очевидно, сегодня видится в последний раз с парламентскими журналистами перед праздниками.
«Перед тем, как общаться с вами, учитывая, что на этой неделе это наша последняя встреча, я хотел бы поздравить вас с наступающим праздником Рождества Христова», - сказал он.
А.Ефремов пожелал журналистам здоровья, благополучие в семьях и самого «всего доброго, что может пожелать нормальный человек другому нормальному человеку».
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