Кожемякин летит в Италию просить за Авакова

Лидер фракции "БЮТ-Батькивщина" Андрей Кожемякин намерен лично принять участие в заседании итальянского суда по делу об экстрадиции экс-губернатора Харьковской области Арсена Авакова.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.Кожемякин сообщил сегодня на брифинге.

«Я лично по поручению политсовета партии буду присутствовать на этом суде», - сказал А.Кожемякин, добавив, что заседание должно состояться завтра.

Лидер фракции "БЮТ-Батькивщина" также сообщил, что основной целью его присутствия в суде является обнародование обращения «Батькивщины» и лично председателя партии Юлии Тимошенко с просьбой не выдавать А.Авакова Украине, поскольку его преследуют по политическим мотивам.

Как сообщал УНИАН, 26 января прокуратура Харьковской области возбудила уголовное дело в отношении А.Авакова по ч. 3 ст. 365 (превышение служебных полномочий и власти, повлекшее тяжелые последствия). Экс-губернатора подозревают в причастности к незаконному изменению целевого назначения и передаче в собственность 55 га государственных земель стоимостью свыше 5,5 млн. грн.

31 января 2012 года А.Авакова объявили в международный розыск. В этот же день по представлению следователя прокуратуры Харьковской области Краснозаводской райсуд Харькова избрал экс-губернатору меру пресечения в виде взятия под стражу.

В феврале А.Аваков сообщил харьковским СМИ, что находится за рубежом в командировке.

21 марта в прокуратуре Харьковской области сообщили, что Интерпол начал розыск А.Авакова.

25 марта А.Аваков был задержан в итальянском городе Фрозиноне (регион Лацио).

29 марта Генпрокуратура Украины сообщила, что суд в Италии принял решение о временном аресте А.Авакова сроком на 40 суток.