Грымчак: Максимальное наказание для депутата – запрет посещать 5 заседаний

Максимальное наказание для депутата со стороны регламентного комитета ВР - запрет посещать пять заседаний.

Об этом рассказал нардеп от НУ-НС, член регламентного комитета, председатель подкомитета по депутатской этике Юрий Гримчак в интервью Радио Свобода.

"Регламент предусматривает, что подкомитет, который я возглавляю, рассматривает жалобы депутатов друг на друга. Это когда происходят какие-то процессы в зале или вне зала и один депутат обращается к нашему подкомитету по поводу разобрать поведение своего коллеги", - сказал он.

По словам депутата, такие случаи были всего несколько раз.

"Наиболее известный случай - когда депутат Лукьянов вытащил карточку для голосования Яценюка. Было обращение в комитет. Мы его рассматривали", - рассказал Гримчак.

"А почему не часто обращаются? Потому что максимальное наказание, которое комитет может рекомендовать, а Верховная Рада может его принять - это запретить депутату посещать пять заседаний Верховной Рады. То есть, принимать участие в работе именно под куполом", цитирует Украинская правда.