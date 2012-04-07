Депутатов-мажоритарщиков в новой Раде можно будет поделить на 4 группы

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время круглого стола на тему: «Избирательный процесс и политическая структуризация Верховной Рады Украины нового созыва» сообщил заведующий отделом политических стратегий Национального института стратегических исследований Максим Разумный, презентуя результаты эксперт-опроса.

Большинство экспертов убеждены, что последствиями существования в ВР двух категорий депутатов, избранных по пропорциональному и мажоритарному принципам, станут, в частности, осложнение политической структуризации парламента, обострение борьбы за распределение должностей внутри парламента и влияния на правительство. А также отсутствие у групп таких депутатов однозначной определенности в координатах «пропрезидентско-антипрезидентские силы» и зависимость политических вкусов депутатов от оценок силы и влиятельности Президента.

В то же время, эксперты прогнозируют, что депутатов-мажоритарщиков в парламенте нового созыва можно будет разделить на четыре условные категории: представители оппозиционных сил; представители политических сил, которые опираются, в первую очередь, на поддержку в отдельных регионах; представители финансово-политических групп и так называемые «нейтральные» депутаты (самовыдвиженцы, представители небольших партий).

*** Экспертный опрос «Избирательный процесс и политическая структуризация Верховной Рады Украины нового созыва» при участии ведущих отечественных научных работников и политических обозревателей Национальный институт стратегических исследований проводил с 3 по 20 февраля 2012 года. В опросе приняли участие 17 экспертов.