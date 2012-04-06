Луценко срочно забрали в больницу

Сегодня утром бывшего министра внутренних дел Украины Юрия Луценко из-за резкого ухудшения состояния здоровья отвезли из киевского следственного изолятора в столичную больницу скорой медицинской помощи.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе политической партии «Народная самооборона».

Как отметили в пресс-службе со ссылкой на информацию, полученную от работников СИЗО женой Ю.Луценко Ириной Луценко, сегодня после обеда она пришла в следственный изолятор и там узнала, что ее муж госпитализирован. Впрочем И.Луценко пока неизвестно в связи с чем ее мужа госпитализировали. В то же время в пресс-службе отметили, что во время вчерашнего свидания Ю.Луценко жаловался на плохое самочувствие. «Теперь И.Луценко пытается получить разрешение в Апелляционном суде Киева с тем, чтобы посетить мужа в больнице», - рассказали в пресс-службе.