Партия регионов презентовала Кодекс чести

Партия регионов сегодня презентовала «Кодекс чести» политических сил, участвующих в досрочных выборах.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Партии регионов, Кодекс предусматривает консолидацию усилий вокруг проведения честных демократических выборов, чтобы предотвратить любые нарушения во время избирательной кампании.

Партия регионов призывает все политические силы придерживаться законодательных норм и идей, на которых построено законодательство.

Со дня подписания Кодекса и до обнародования официальных результатов выборов все члены Партии регионов, в том числе руководители, кандидаты, сотрудники штабов, агитаторы, члены избирательных комиссий и наблюдатели, обязуются действовать согласно высшим морально-этическим стандартам. Партия призывает все политические силы взять на себя подобные обязательства, подписав «Кодекс чести».

«Кодекс чести» пока называется «Кодекс поведения членов Партии регионов» (фотокопия), который подписали лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ, руководитель фракции Партии регионов в Верховной Раде Раиса БОГАТЫРЕВА и руководитель избирательного штаба Партии регионов Борис КОЛЕСНИКОВ.