Ющенко нашел ахиллесову пяту Януковича

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО настаивает, чтобы премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ выполнил решение СНБО, касающееся увольнения министра транспорта Николая РУДЬКОВСКОГО и министра по вопросам чрезвычайных ситуаций Нестора ШУФРИЧА. Об этом он сказал в интервью журналистам во время рабочей поездки в Винницкую область.

Как передает корреспондент УНИАН, Президент отверг обвинение в том, что вчерашнее решение СНБО носило политический характер. Глава государства отметил, что это решение было правовым и базировалось на Конституции Украины и украинском законодательстве.

В.ЮЩЕНКО заметил, что понимает, почему премьер-министр занял «беспринципную позицию» в отношении людей, которые не пригодны к работе в должностях министров.

«Для премьера это ахиллесова пята – делать что-то назло своему политическому партнеру – это катастрофа для коалиции. Я понимаю, почему премьер говорит такие слова», которые он сказал сегодня на заседании правительства, добавил Президент.

В.ЮЩЕНКО заметил, что для нынешней власти и, в частности руководства правительства, закон читается очень специфически: «есть донецкие законы, а есть украинские законы». При этом Президент заметил, что сегодня является вызовом для нации - вернуть верховенство закона для всех, включая премьер-министра Украины, министра.

«Власть, или политические силы, которые сегодня представляют власть, по моему мнению, демонстрируют нации большое неуважение к тому, что называется Конституция», - подчеркнул Президент, в очередной раз раскритиковав вчерашнее собрание народных депутатов. Он отметил свою позицию о нелегитимности вчерашнего заседания и повторил мнение, что это является дерзкой демонстрацией неуважения к законам и Конституции, и дискредитацией важных инициатив. «Если из серьезного кто-то хочет сделать комичное, то нужно сделать такое собрание, которое ничего не решает», - сказал В.ЮЩЕНКО, добавив, что вчера была создана иллюзия того, что эти политические силы действительно хотят отменить льготы и депутатскую неприкосновенность.

Президент отметил, что с каждым днем “еще сильнее и сильнее будет ставить вопрос об уважении к Конституции и законам”.

В.ЮЩЕНКО также в очередной раз раскритиковал деятельность Н.ШУФРИЧА и Н.РУДЬКОВСКОГО, а о том, по его словам, “что эти министры случайность – это только ленивый или слепой не может сказать”. “Министр по чрезвычайным ситуациям – это проблема для страны, его просто нет, это шоумен, который может хорошо общаться с группой придворных журналистов и показывать самолеты, будто бы они летают, как воду бросают на асфальт, вместо того, чтобы тушить пожар”, - заметил глава государства.

При этом он выразил убеждение, что “человек с честью на месте министра, который допустил уничтожение 7 тыс. гектаров леса в украинской пустыне, стал бы на колени перед нацией и сказал: простите, я хотел, но я не справился”. В.ЮЩЕНКО заметил, что в этом нет «политического скандала». «Нация не может прощать ситуации, подобные херсонской», - добавил он.

В.ЮЩЕНКО подчеркнул, что это должен был бы сделать каждый порядочный человек. Но поскольку этого не было сделано, добавил Президент, он был вынужден обратиться к премьер-министру на предыдущем заседании СНБО об оценке действий министра, но так и не получил ее.

То же, по словам главы государства, касается и министра транспорта Н.РУДЬКОВСКОГО. В.ЮЩЕНКО отметил, что информация о количестве поездов, которые сошли с рельс, напоминает ему информацию «информбюро из фронтов». «Абсолютная правда. Ковпак в свое время не пускал под откос столько поездов, сколько пускает этот министр. Он просто не пригодный к этому делу. Я не хочу его персонально унижать, говорить негатив, но человек не создан для этой миссии. Это не его вина. Это его беда», - сказал Президент.

В.ЮЩЕНКО выразил убеждение, что с подобным явлением в Украине нужно кончать и выполнить решение СНБО. Он еще раз подчеркнул, что это решение является правовым и лежит в компетенции СНБО, поскольку речь идет о национальной безопасности страны.