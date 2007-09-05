Ограблена квартира соратника Тимошенко

Во вторник вечером в Харькове была ограблена квартира кандидата в народные депутаты от БЮТ Владимира Рябошлыка.

Замки на бронированных дверях были сломаны, в квартире все перевернуто, вывернуты шкафы, отмечает пресс-служба Харьковского областного избирательного штаба БЮТ.

Пострадавший Владимир Рябошлык считает что нападение на его квартиру связано либо с его политической деятельностью, либо совершено из сугубо корыстных мотивов.

Следствие сейчас устанавливает, были ли похищены из квартиры материальные ценности.

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