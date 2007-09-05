Мороз решил, что члены СНБО - узурпаторы и самодуры

Министр внутренних дел Василий ЦУШКО предостерегает политиков от провокаций и создания искусственных конфликтов.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Социалистической партии Украины, об этом он заявил на заседании Политсовета СПУ.

«Предупреждаю всех тех политиканов, которые замышляют и рассматривают предложения своих технологов о возможных провокациях и создании искусственных конфликтных ситуаций, чтобы они не игрались», - сказал В.ЦУШКО.

«Будут отвечать по закону, и не надо даже думать за счет людей, или не дай Бог, человеческих жертв, повышать себе имидж», - подчеркнул министр.

Он пообещал, что милиция обеспечит порядок во время избирательной кампании. «Я никаких специальных директив накануне выборов своим подчиненным не раздаю - кроме обеспечения общественного порядка и соблюдения законов», - подчеркнул В.ЦУШКО.

«Можно гарантировать, что милиция обеспечит охрану общественного порядка в период предвыборной кампании, в день выборов и после выборов», - добавил он.