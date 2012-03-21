Россияне сравнивают Путина с Папой Карло (опрос)

Россияне сравнили избранного Президента РФ Владимира ПУТИНА с Папой Карло, а лидера ЛДПР Владимира ЖИРИНОВСКОГО с Карабасом Барабасом.

Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса «Левада-центра», результаты которого есть в распоряжении УНИАН.

«Мы попытались рассмотреть существующие в сознании избирателей образы ведущих российских политиков – актеров нашего «политического театра» - через призму образов знакомых и понятных с детства без лишних слов героев сказки Алексея Толстого «Золотой ключик», говорится в сообщении.

По мнению социологов, в этой сказке никому не нужно объяснять, кто из них «хороший», а кто «плохой», кто – «активный», а кто – «пассивный», кто – «значительная», а кто – «проходная» фигура, кто – «герой», а кто – «жертва», кто – «победитель», а кто – «побежденный», кто – «кукла», а кто – создатель кукол, демиург этой пьесы, и «кукловод».

Так, за роль главного и «хорошего» создателя кукольного мира Папы Карло конкурируют В.ПУТИН (20%) и лидер КПРФ Геннадий ЗЮГАНОВ – 13% (при том, что роль «плохого» и неудачливого кукловода однозначно остается за В.ЖИРИНОВСКИМ – 22%), за роль главной и «хорошей» куклы Буратино – Дмитрий МЕДВЕДЕВ (11%) и Михаил ПРОХОРОВ (9%).

Но, судя по симпатии опрошенных, Г.ЗЮГАНОВУ придется довольствоваться не столь уж значимой ролью испугавшегося «говорящего полена» друга Папы Карло столяра Джузеппе (11%), а М.ПРОХОРОВУ – ролью говорящего Сверчка (8%).

Наиболее подходящей ролью для Сергея МИРОНОВА, по мнению опрошенных, считается Кот Базилио (8%), для Григория ЯВЛИНСКОГО – Пьеро (8%).

Опрос был проведен по репрезентативной выборке населения России 24-27 февраля. В нем принял участие 1601 человек в возрасте 18 лет и старше.