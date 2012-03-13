Депутаты Львовского облсовета выразили недоверие губернатору Костюку

Депутаты Львовского областного совета выразили недоверие председателю Львовской облгосадминистрации Михаилу КОСТЮКУ.

Как передает корреспондент УНИАН, это решения в ходе тайного голосования поддержали 74 депутата из 104 присутствующих, против - 20, воздержалось 9, один бюллетень признан недействительным.

Решение будет передано Президенту Украины, который, согласно законодательству, должен рассмотреть его и дать обоснованный ответ облсовету.

Депутаты также приняли обращение к генеральному прокурору Украины Виктору ПШОНКЕ, в котором просят выяснить законность пребывания М.КОСТЮКА в должности председателя облгосадминистрации и в то же время получения средств на частном предприятии.

В решении также говорится, что отчет председателя облгосадминистрации о выполнении Программы социально-экономического и культурного развития Львовской области за 2011 год и Программы "о создании новых рабочих мест для обеспечения занятости населения угледобывающих регионов" за 2010 - 2011 гг. принят к сведению.