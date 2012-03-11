Тягнибок советует Украине готовиться к «девятому валу»

Вся Россия больна имперским синдромом, 90% населения которой откровенно поддерживает авторитарный строй и имперский курс Москвы. Такое мнение выразил лидер ВО "Свобода" Олег Тянгибок во время встречи с гражданами города Светловодска на Кировоградщине, передает пресс-служба националистической партии. По его словам, такая внутренняя болезнь империализма "неминуемо вылезет наружу".

"Ясно, что такая внутренняя болезнь неминуемо вылезет наружу – опасными геополитическими припадками. Поэтому Украине следует готовиться к "девятому валу" приступа "руссого мира". Однако есть и хорошая новость: империи с таким диагнозом долго не живут", - заявил политик 10 марта, комментируя результаты выборов в России.

"Что главное показывают последние выборы в России? От Москвы "до самих к окраин" вся эта страна – таки больна имперским синдромом. Ведь речь идет не только о 64% поддержки авторитарного империалиста Путина – главного архитектора "единого евразийского пространства".

Ближайший "оппонент" – коммунист Зюганов, который получил свыше 17% голосов, - такой же имперский реваншист, идейный последователь тоталитаризма, разве что в стиле "советского ретро". А еще добавляйте результат дебошира-шовиниста Жириновского – свыше 6% россиян, видно, бредят вместе с ним мыть сапоги в Индийском океане". Вместе – это чуть ли не 90%(!) откровенной поддержки авторитарного строя и имперского курса Москвы", - сказал политик.

"Даже если делать поправку на явные массовые фальсификации, ясно, что тотальное большинство московских подданных хотят одного и того же. "Царя-батюшку" и "собирателя" земель. Менталитет орды, одним словом", - прибавил он.

Как сообщалось ранее, президентские выборы в России состоялись 4 марта. На следующий день глава ЦИК РФ Владимир Чуров объявил, что президентом России избран Владимир Путин. После обработки 100% протоколов он набрал 63,60% голосов.

Тиждень