Янукович велел Азарову накинуть по 100 гривен пенсионерам

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ поручил с 1 мая повысить в среднем на 100 грн. пенсии тем, кто вышел на пенсию до 2008 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал, выступая на расширенном заседании Кабинета министров.

В.ЯНУКОВИЧ назвал ненормальным тот факт, что только из-за разницы во времени выхода на пенсию люди получают существенно меньшие пенсии.

«Такую несправедливость надо искоренять. Поэтому я поручаю правительству провести поэтапный перерассчет пенсий», - сказал он.

По словам В.ЯНУКОВИЧА, уже с 1 мая почти 9 млн. пенсионеров, вышедших на пенсию до 2008 года, должны дополнительно получить в среднем по 100 грн.