Литвин хочет перетрясти ”грязное белье” - 2006

Блок Литвина требует пересчитать голоса избирателей, полученные политическими силами на парламентских выборах 2006 года.

Об этом идет речь в заявлении Блока Литвина, переданном УНИАН.

“В украинском обществе растет разочарование в честность и справедливость выборов, которые состоятся 30 сентября этого года, особенно в части подсчета голосов. При этом призывы и заявления власть предержащих относительно принятия разнообразных документов, которые бы обеспечили «честность и прозрачность досрочных выборов в парламент» на фоне массированного и нескрываемого использования административного ресурса во время избирательной кампании со стороны практически всех институтов власти и их политических руководителей воспринимаются как откровенный цинизм”, - считают в Блоке Литвина.

Члены блока напоминают, что «несмотря на публичные обвинения своих оппонентов в массовых фальсификациях в марте 2006 года, четыре из пяти политических сил, которые попали в Верховную Раду V созыва, отказались проголосовать за постановление парламента, что предусматривало пересчет голосов”.

Блок Литвина убежден, что пересчет бюллетеней по выборам в Верховную Раду Украины V созыва, которые являются документами строгой отчетности, и еще несколько лет подлежат обязательному хранению позволит: изучить состояние хранения бюллетеней как документов строгой отчетности; выяснить реальную картину наличия этих бюллетеней; провести учебу членов избирательных комиссий, наблюдателей на базе избирательной документации; опровергнуть или подтвердить информацию о подделке результатов голосования на прошлых парламентских выборах с выяснением того, кто из политических сил прибег к искажению народного волеизъявления.

Члены Блока Литвина уверены, что пересчет голосов и проверка избирательной документации станет предостережением для тех участников нынешнего избирательного процесса, которые уже сегодня начали «плотно работать» с избирательными комиссиями и намерены методами административного давления и (или) материального поощрения повлиять на членов комиссий и побудить их к противоправным действиям с целью получения желаемых для себя результатов на внеочередных парламентских выборах.

Отсутствие реакции на это предложение Блок Литвина рассматривает как нежелание провести честные парламентские выборы 30 сентября 2007 года и настрой на их фальсификацию.