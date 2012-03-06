Члены ПА ОБСЕ объяснили, почему считают Тимошенко политзаключенной

Члены Парламентской Ассамблеи ОБСЕ Вальбурга ДУГЛАС и Аса ЛИНДЕСТАМ, которые сегодня посетили Качановскую исправительную колонию в Харькове, считают экс-премьер-министра Украины Юлию ТИМОШЕНКО политическим узником.

Об этом вице-президент ПА ОБСЕ В.ДУГЛАС заявила, отвечая на вопрос корреспондента УНИАН, считают ли члены ассамблеи Ю.ТИМОШЕНКО политическим узником.

«Мы просто говорим о том: если такие вопросы решаются политическим способом относительно политического лидера, то тогда да, это политический узник», - сказала В.ДУГЛАС.

Вице-президент ПА ОБСЕ выразила удивление тем, что руководство Государственной пенитенциарной службы Украины и Министерство иностранных дел Украины не дали им разрешения на встречу с Ю.ТИМОШЕНКО. По мнению В.ДУГЛАС, такие действия власти порождают сомнения относительно условий содержания и состояния здоровья Ю.ТИМОШЕНКО.

«Чтобы могло выйти из этого общения? Только то, что наша обеспокоенность стала бы меньше. Но поскольку этого не произошло, она усилилась», - сказала В.ДУГЛАС.