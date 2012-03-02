Европейский суд признал приоритетной жалобу Луценко на тюремную медицину

Европейский суд по правам человека принял к рассмотрению и признал приоритетной жалобу представителей экс-министра внутренних дел Юрия ЛУЦЕНКО на отсутствие надлежащего медицинского обеспечения в Лукьяновском СИЗО, в котором он содержится с 27 декабря 2010 года.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе «Народной самобороны», отметив, что Европейский суд по правам человека уже неоднократно устанавливал нарушение в учреждениях пенитенциарной системы в Украине.

В жалобе, поданной представителями Ю.ЛУЦЕНКО, указывается на нарушении статьи 3 Европейской конвенции по правам человека «Запрещение пыток», в котором отмечается: «Никто не может быть подвергнут пыткам или нечеловеческому или унижающему достоинство поведению или наказанию».

«Тот факт, что Украина не принимает надлежащих мер, чтобы улучшить ситуацию в пенитенциарной системе, и не прекращает нарушения, на которое уже указывал Европейский суд, очень плохо характеризует наше государство и ставит под угрозу не только перспективу евроинтеграции, но и членство Украины в Совете Европы», - прокомментировал один из представителей Ю.ЛУЦЕНКО в Европейском суде, адвокат Валентина ТЕЛИЧЕНКО.

Она отметила, что, предоставляя второму заявлению статус первоочередного, «Европейский суд, очевидно, принял во внимание тот факт, что заявителем является один из лидеров оппозиции в Украине».

«Правительство Украины, система прокуратуры в нашем государстве сегодня категорически игнорируют европейские стандарты прав человека и упрямо демонстрируют нежелание их придерживаться. Европа уже неоднократно нам указывала на то, что не будет терпеть незаконные преследования оппозиционеров и отстранение их от политического процесса. Дела Юрия ЛУЦЕНКО и Юлии ТИМОШЕНКО принципиальны для международного сообщества», - заявила В.ТЕЛИЧЕНКО.

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Ранее Европейский суд по правам человека уже назначил публичные слушания по делу «Луценко против Украины» на 17 апреля. В открытом режиме суд будет исследовать законность задержания и ареста заявителя, а также – использование системы правосудия против Ю.ЛУЦЕНКО с целью отстранения его от политической жизни в Украине и недопущения к парламентским выборам 2012 года.