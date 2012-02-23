СМИ: Порошенко возглавил Минэкономики

Президент Виктор Янукович 23 февраля назначил министром экономического развития и торговли предпринимателя Петра Порошенко. Также президент назначил первого заместителя главы Нацбанка Юрия Колобова министром финансов.

Об этом изданию ZN.UAсообщил информированный источник. Ожидается, что пресс-служба главы государства вскоре обнародует указы о соответствующих назначениях.

Отметим, Петр Порошенко известен как успешный предприниматель. В настоящее время бизнес-империя Порошенко включает в себя кондитерскую корпорацию «Рошен», несколько заводов автомобилей и автобусов (Луцкий автомобильный завод, корпорация «Богдан»), верфь «Ленинская кузня», телеканал «5 канал» и ряд других предприятий.

С 22 февраля 2007 года Порошенко возглавляет Совет Национального банка Украины. С октября 2009 по март 2010 года Порошенко занимал должность министра иностранных дел.

Юрий Колобов в апреле 2010 года был назначен на должность заместителя главы правления Нацбанка, в ноябре того же года – повышен до первого зампреда.

До этого он работал в «Укрэксимбанке», был председателем правления БТА Банка, директором казначейства Ощадбанка, советником по банковским вопросам ООО «Финансовая компания КИБР».