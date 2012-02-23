Тюремщики вывозили Тимошенко за пределы колонии

Сегодня, 23 февраля, администрацией Качановской исправительной колонии № 54 по просьбе экс-премьера Юлии ТИМОШЕНКО, а также в рамках реализации рекомендаций иностранных врачей, входивших в состав международной медицинской комиссии, обеспечено ее дополнительное обследование, а именно – рентгенография, комплексная томография и магнитно-резонансная томография в одном из медицинских заведений Харькова.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Государственной пенитенциарной службы Украины.

Как говорится в сообщении, от клинического анализа крови осужденная Ю.ТИМОШЕНКО в который раз отказалась. Результаты таких анализов нужны иностранным медикам для подготовки окончательных заключений и рекомендаций о состоянии ее здоровья.

Результаты дообследования, проведенного сегодня, в дальнейшем будут переданы иностранным специалистам, а также будут учтены при предоставлении необходимого лечения врачами медицинской части Качановской колонии.