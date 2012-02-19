Власть отменит льготы, чтобы компенсировать расходы на себя?

Общественно-политический деятель, экс-глава СБУ Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО считает, что власти должны найти деньги и выполнить социальные обязательства перед афганцами в полном объеме.

Как передает корреспондет УНИАН, об этом он заявил во время встречи с ветеранами-афганцами в городе Бережаны Тернопольской области, состоявшейся по случаю 23-годовщины выведения советских войск с Афганистана.

По словам В.НАЛИВАЙЧЕНКО, для того, чтобы выполнить социальные обязательства, теперешним власть держащим стоит экономить на себе.

«Власти действуют цинично, ведь они упрямо не желают уменьшить миллиардные расходы госбюджета на свое содержание, на оздоровление и перелеты чиновников, на ремонты и другие расходы для обеспечения собственного комфорта. За счет обоснованного сокращения расходов на содержание органов власти следует сократить расходы бюджета на 10 млрд.грн», - отметил политик.

Кроме того, по мнению В.НАЛИВАЙЧЕНКО, для реального обеспечения социальной защиты украинцев и полного финансирования социальной сферы необходимо прежде всего перекрыть схемы разворовывания бюджетных средств через госзакупки и выведения украденных у людей денег в оффшоры.

«Этих денег хватит для выполнения всех социальных гарантий в полном объеме афганцам, чернобыльцам, ветеранам и детям войны», - сказал политик.

По его мнению, отказ властей выполнять социальные обязательства под предлогом отсутствия ресурсов в бюджете – это очередная попытка перераспределить имеющиеся ресурсы в собственных интересах.

Комментируя решение Конституционного суда от 26 декабря прошлого года, которое предоставило правительству право в ручном режиме руководить социальными выплатами, В.НАЛИВАЙЧЕНКО подчеркнул, что это решение является «очередным политическим заказом властей, которые делает все, чтобы лишить средств к существованию миллионы украинских семей, поскольку под предлогом отсутствия средств в бюджете будут отменены льготы или существенно уменьшено их размеры».

«Власти получили возможность масштабно манипулировать доверием граждан, ведь до выборов они могут повысить льготы для пиара, а после выборов опять их упразднить», - отметил В.НАЛИВАЙЧЕНКО.

Он считает, что граждане дадут оценку действиям нынешней власти на выборах в Верховную Раду.