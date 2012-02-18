Томенко пугает, что учителей и медиков могут оставить без зарплат

Депутаты от оппозиции обратятся к Президенту Украины, правительству и большинству Верховной Рады с требованием безотлагательно пересмотреть бюджет и обеспечить надлежащее финансирование расходов местных бюджетов, прежде всего, в области образования и здравоохранения.

Об этом УНИАН сообщил заместитель председателя ВР Николай ТОМЕНКО.

По его словам, впервые в истории независимой Украины возникла непредсказуемая ситуация с определением бюджетных поступлений в органы местного самоуправления. Н.ТОМЕНКО сообщил, что проведенный депутатами местных советов от оппозиции соответствующий анализ подтверждает, что так называемый разрыв между необходимым количеством средств на выполнение делегированных полномочий органами местного самоуправления и реальными средствами, которые предусматриваются бюджетом на 2012 год, составляет не меньше 20%.

По убеждению вице-спикера, это означает, что «если не будет пересмотра бюджета в сторону увеличения финансирования на здравоохранение, образование и другие сферы на местном уровне, то учителя, медики и представители бюджетной сферы, которые занимаются социальными и гуманитарными вопросами, в некоторых регионах могут не получить заработной платы за ряд месяцев.

Н.ТОМЕНКО заметил, что оппозиция в целом и партия «Батьківщина» в частности через депутатов местных советов начинает работать над проектом справедливого возвращения средств местным общинам. С этой целью депутаты местных советов из фракции «БЮТ-Батьківщина» и других оппозиционных фракций готовят соответствующие представления к Президенту Украины, правительству и большинству Верховной Рады с требованием безотлагательно пересмотреть бюджет и обеспечить надлежащее финансирование, прежде всего, сфер образования и здравоохранения.

Вице-спикер добавил, что такая работа уже ведется в Луцке, где создана соответствующая временная комиссия по возвращению бюджетных средств, а также в Черкасской области и в других регионах Украины.