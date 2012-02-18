Янукович нашел Ежелю должность в своей Администрации

Президент Виктор Янкович назначил Михаила Ежеля советником президента — руководителем Главного управления по вопросам безопасности и оборонной политики администрации президента. Об этом ZN.UA сообщил информированный источник.

До этого времени эта должность в АП была вакантной.

Как сообщалось, министр обороны Михаил Ежель был отправлен в отставку президентом Виктором Януковичем 8 февраля. Его место занял Дмитрий Саламатин.

Издание напоминает, что деятельность Ежеля на посту министра обороны сопровождалась коррупционными скандалами. Как сообщало ZN.UA, экс-глава Минобороны 6 февраля оказался в центре скандала, когда пытался провести через Кабмин проект постановления о передаче земли под Киевом на нужды администрации президента, Кабинета министров и Минобороны.

Документом предлагалось 60 га земель Минобороны под Киевом поделить на участки по 20-30 соток под строительство коттеджей. Инициатива Ежеля не была поддержана, а министр финансов Валерий Хорошковский назвал выделение 60 га «распилом».