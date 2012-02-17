КГГА: Обеспечить киевлян чистой водой Попову помогут ученые

Уже в этом году киевляне смогут получать экологически и генетически чистую воду из 150-ти бюветных комплексов города. Об этом во время визита в Институт коллоидной химии и химии воды рассказал председатель КГГА Александр Попов, сообщает пресс-служба КГГА. По его словам, в столице разработана комплексная программа «питьевая вода на 2011-2020 годы». Одним из направлений ее осуществления станет реконструкция действующих и строительство новых бюветных комплексов в Киеве. В настоящее время в модернизации или дополнительной очистке нуждаются приблизительно 35% артезианских скважин города. Выполнять эти работы начнут уже весной, как только позволит погода.

«Думаю все мы понимаем, ничто другое так не влияет на жизнь и здоровье человека, как вода. И поэтому крайне важно, чтобы киевляне пили генетически и экологически чистую воду, и чтобы она была доступной для всех, то есть бесплатной. У Киева такая уникальная возможность есть. У нас уже существует сеть бюветных комплексов. Однако более трети из них ожидает капитальные ремонты или реконструкцию. И уже в текущем году мы выполним эти работы. Речь идет не только о восстановлении всех бюветов города, важно сделать чистую воду доступной для киевлян. Потому мы планируем существенно расширить эту сеть, где это позволяет геология и есть возможность доступа к артезианским водам», – отметил Александр Попов.

Специалисты Института коллоидной химии и химии воды уже много лет настаивают на необходимости употребления именно воды из бюветов, и никоим образом не из водопровода. По результатам их исследований вода, обработанная хлором, может вызывать в организме человека генетические изменения и даже онкологические заболевания. В отличие от нее, вода из артезианских скважин в столице не подвергается химической обработке, а поэтому остается чистой и полезной для здоровья.

Александр Попов отметил взнос Института коллоидной химии и химии воды в разработку и создание сети бюветов в столице.

Прес-служба КГГА напоминает, в период с 1996 до 2005 года сотрудничество городской власти с научно-исследовательским Институтом химии воды позволило решить целый ряд экологических проблем в городе. В частности, сотрудники института разработали и внедрили уникальные методики очистки воды, которые и в настоящее время используются во многих детсадах и школах Киева. Кроме того, именно этот институт стал автором проекта строительства бюветных комплексов в столице.