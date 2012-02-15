Власенко предполагает, что Тимошенко свой диагноз откроет только дочке

Защитник экс-премьер-министра Украины Сергей ВЛАСЕНКО заявляет, что, по информации неофициальных источников, около 18.00 канадские врачи, которые входят в международную медицинскую комиссию, якобы смогли начать осмотр Юлии ТИМОШЕНКО.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе партии "Батькивщина" со ссылкой на С.ВЛАСЕНКО.

"Почти шесть часов канадские врачи не могли начать обследования состояния здоровья Ю.ТИМОШЕНКО из-за требований чиновников от Министерства здравоохранения, которые настаивали на их ознакомлении с результатами обследования", - сказал С.ВЛАСЕНКО.

По его словам, "такую тактику чиновники, зависящие от Банковой, вчера пытались применить к врачам из Германии".

"Информация о состоянии здоровья каждого человека является конфиденциальной и таких же принципов придерживаются врачи из цивилизованных стран. Юлия Владимировна если кого-то и ознакомит с результатами обследования, так это свою дочь Евгению ТИМОШЕНКО и защитников", - предположил С.ВЛАСЕНКО.

Как сообщал УНИАН, С.ВЛАСЕНКО сегодня заявил, что канадские медики с 12.00 до 16.30 не могли начать обследования экс-премьер-министра Ю.ТИМОШЕНКО.

Защитник экс-премьера заявил, что чиновники от Минздрава также "заставляют Ю.ТИМОШЕНКО дать разрешение на то, чтобы международные врачи предоставили чиновникам от Минздрава результаты медицинских исследований".

В то же время Государственная пенитенциарная служба Украины сообщила, что по состоянию на 16.00 продолжается обследование состояния здоровья Ю.ТИМОШЕНКО канадскими и украинскими врачами, включенными в состав комиссии.